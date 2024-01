CES 2024 : Samsung s'inspire de Sonos et Ikea pour sa nouvelle enceinte ultra compacte

Pour poursuivre dans cet état d'esprit, Samsung annonce ainsi The Music Frame, une enceinte qui ne ressemble pas à une enceinte, mais plutôt à un cadre que l'on peut placer sur une étagère, une cheminée ou plus simplement à côté de sa télévision The Frame. Cette nouvelle enceinte sera une fois de plus entièrement customisable, avec des bords personnalisables auprès de Samsung, histoire de la camoufler au mieux parmi les autres cadres du salon. Côté technologie, ce Music Frame propose par ailleurs un son surround lorsqu'il est appairé avec des télévisions Samsung ou des barres de son. Il est également possible d'en associer plusieurs, posés aux quatre coins de la pièce, pour une immersion sonore maximale.