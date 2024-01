CES 2024 : Honda présente deux concepts cars électriques qui ringardisent le Cybertruck de Tesla

La première voiture-concept dévoilée par Honda se prénomme « Saloon » et semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Avec sa construction très basse et son profil tout en courbes douces, le Saloon semble à la fois s’inspirer de l’expérience de Honda dans le monde de la Formule 1 et de films de SF comme Tron. Le pare-brise arrière et le parechoc avant sont bardés de LED pour un look encore un peu plus futuriste tandis qu’une bonne partie du toit est transparent pour laisser les occupants admirer le monde qui les entoure.