Découvrez AFEELA, la berline électrique selon Sony et Honda

Bien sûr, ce premier concept signé AFEELA fait également le plein en matière de divertissement et de sécurité, avec une gigantesque interface numérique à bord, sans compter deux petits écrans de part et d'autre en guise de rétroviseurs (comme sur la Honda-e, oui). À cela viennent s'ajouter pas moins de 45 capteurs, 5 radars et un total de 21 caméras réparties entre l'intérieur et l'extérieur pour assurer (entre autres) la conduite autonome de niveau 3. De plus, le concept AFEELA a été présenté avec un volant de type Yoke, comme sur les nouvelles Tesla Model S et Model X.