Tesla : deux nouveaux modèles, moins chers, disponibles en France

Concrètement, la Model S effectue le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et la Model X le fait en 3,9 secondes. Pour la comparaison, les Model S Plaid et Model X Plaid passent de 0 à 100 km/h en 2,1 et 2,6 secondes. En outre, les vitesses maximales des Tesla Plaid sont plus élevées : 322 km/h pour la Model S Plaid et 262 km/h pour la Model X Plaid, contre 250 pour les Model S et X.