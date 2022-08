La berline électrique Lucid Air Sapphire affole déjà le public avec ses performances

Côté performances, on sait d'ores et déjà que la Lucid Air Sapphire sera en mesure d'effectuer le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et que la vitesse de pointe dépassera les 320 km/h. Côté pneumatiques, c'est Michelin qui sera chargé de chausser ce nouveau modèle avec des gommes PS4S et des jantes Aero Sapphire.