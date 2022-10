Sony et Honda prévoient leur première voiture électrique pour 2026

Début mars, Sony et Honda scellaient une alliance historique visant à produire des véhicules électriques et connectées. Cette coentreprise Sony Honda Mobility, capitalisée à hauteur de 10 milliards de yens, est détenue à parts égales par les deux groupes. Elle commence ainsi à organiser la conception de sa première voiture électrique, et aujourd'hui, Sony et Honda confirment que cette dernière sera lancée en 2026.