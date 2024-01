Le Cybertruck d'Elon Musk galère sous la neige et amuse les internautes, alors que ce n'est pas vraiment de sa faute

Après s'être fait épingler pour une autonomie qui ne serait pas fidèle à celle promise par Tesla et Elon Musk, le Cybertruck fait de nouveau la Une des vidéos virales dédiées aux véhicules électriques, avec plusieurs posts relayés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des publications du pick-up coincé dans la neige font surface et suscite la moquerie d'internautes qui, en gros, crient au « tout ça pour ça », sous-entendant qu'aussi massif et cher qu'il puisse être, le Cybertruck ne vaut pas mieux que d'autres. Sauf qu'un brin de mauvaise foi n'est ici pas à exclure.