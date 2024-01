L'autonomie du Tesla Cybertruck serait bien plus faible en kilomètres que ce qu'Elon Musk annonçait !

Les passagers du Tesla Cybertruck ont taillé la route et n'ont pu parcourir que 409 kilomètres sur autoroute, terminant leur course sur le parking d'un centre commercial qui leur tendait les bras. Pour ce véhicule, on s'attendait évidemment à mieux, puisque le modèle avec lequel ils roulaient avait une portée estimée à 515 kilomètres.