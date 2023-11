De nouvelles fuites confirment les dimensions du Tesla Cybertruck et il parait moins lourd que prévu

En outre, sa benne offre un espace de chargement généreux avec une longueur de plus de 1,85 mètre et une largeur de 1,29 mètre. Celle-ci accueillerait jusqu'à 503 kg de chargement. Le youtubeur fait aussi remarquer que le Frunk, c'est-à-dire le coffre à l'avant du véhicule, ne proposerait que 200 litres de volume et ne supporterait que 190 kg de charge alors qu'un des concurrents les plus sérieux du Cybertruck, le Dodge RAM 1500 REV, propose de son côté un coffre avant de 424 litres avec une charge utile de 1 225 kilos.