CES 2024 : Un gant stabilisateur pour contrer les tremblements, c'est le projet de GyroGear

Si le CES 2024 permet de découvrir toutes les innovations dédiées au divertissement, ça n'est pas le seul objectif du salon de Las Vegas. Du côté de la santé, l'entreprise GyroGear a réussi à se faire remarquer après avoir dévoilé son gant stabilisateur, le GyroGlove.

Au premier abord, nous pourrions penser que des "gants stabilisateurs" seraient utilisés pour la vidéo, comme le serait un stabilisateur pour caméra. Mais ça n'est pas du tout l'objectif de GyroGear. Les gants de la marque ont été pensés pour réduire les tremblements des mains et sont destinés avant tout aux personnes souffrant de la maladie de Parkinson.

En s'associant à l'entreprise Foxconn (groupe industriel taïwanais spécialisé dans l'électronique), le PDG et fondateur de GyroGear, le Dr. Faii Ong, estime que ses équipes ont créé le "stabilisateur manuel" le plus avancé du monde. L'élément principal des gants n'est pas plus grand qu'un palet de hockey, contient un gyroscope, se positionne sur le dessus de la main et tourne, toujours selon le Dr. Ong, plus vite qu'une turbine de moteur à réaction.