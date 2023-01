PlayStation 5 : avec le Project Leonardo, Sony pense aux joueurs en situation de handicap

Dans le cadre du CES, Sony vient de lever le voile sur le Project Leonardo. Derrière ce nom de code se cache un kit pour manette personnalisable dont le but est d'aider les joueuses et les joueurs en situation de handicap à jouer plus aisément, plus confortablement et plus longtemps. Cette démarche s'inscrit dans sa récente volonté de rendre le gaming plus accessible. Jusqu'à présent, cela se traduisait surtout par quelques éléments d'interface de la PS5 et via quelques options avancées proposées en jeu (comme dans God of War Ragnarök ou The Last of Us Part I).