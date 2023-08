Et si le patron d'un mastodonte de l'électronique devenait président de... Taïwan ?

S'il n'a pas pu obtenir l'investiture du Kuomintang, Terry Gou s'inscrit tout de même dans la même politique extérieure que le parti fondé par Sun Yat-sen, historiquement plus accommodante avec la Chine. « Sous la direction du Parti démocrate progressiste (PDP) depuis environ sept ans, ils ont conduit Taïwan vers le danger de guerre sur le plan international. Sur le plan intérieur, leurs politiques sont truffées d'erreurs », a-t-il ainsi expliqué. Il a ajouté que « Taïwan ne doit pas devenir l'Ukraine, et [qu'il ne laissera] pas Taïwan devenir la prochaine Ukraine ».

Pour autant, l'homme d'affaires n'est pas encore assuré de participer à la course à la présidence. Il va maintenant lui falloir réunir avant le 2 novembre plus de 290 000 signatures pour pouvoir faire valider son dossier par la commission électorale. Cette dernière se réunira le 14 novembre afin d'examiner et de valider les signatures déposées par chacun des candidats. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est qu'en dira Elon Musk ?