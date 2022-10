Et si Elon Musk arrêtait de donner son avis sur tout ? Taïwan apprécierait

De nombreuses divergences géopolitiques, idéologiques ou encore politiques opposent Taïwan et la RPC, et si Musk ne peut les ignorer, y mettre son grain de sel afin de favoriser les intérêts de Tesla parait plus que malvenu. Il faut dire que la Gigafactory de Shanghai a produit la moitié des véhicules Tesla neufs en 2021. Un conflit entre la RPC et Taïwan mettrait ainsi en péril la productivité de Tesla.

Néanmoins, et sans grande surprise, de nombreuses réactions hostiles ont fusé depuis Taïwan et d'autres coins du globe. Rare réaction accueillant (logiquement) avec bienveillance les propos de Musk, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a ajouté que « la réunification pacifique et [l'application d'une politique, ndlr] "un pays, deux systèmes" sont nos principes de base pour résoudre la question de Taïwan... et la meilleure approche pour réaliser la réunification nationale ».

De son côté, l'ambassadrice de facto de Taïwan aux États-Unis a notamment répliqué, sur le réseau social fétiche de Musk, Twitter, que « Taïwan vend de nombreux produits, mais notre liberté et notre démocratie ne sont pas à vendre ». Et vous, pensez-vous qu'Elon Musk doit cesser ses prises de position publiques sur des questions géopolitiques ?