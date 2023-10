Halloween : on a trouvé la plus grosse citrouille du monde, et elle est à Las Vegas !

Alors que les farceurs, amateurs d'horreur et autres amoureux du 31 octobre préparent leur déguisement et leurs tours les plus affreux, nous nous sommes mis en quête de la plus grosse citrouille du monde. Et il n'a plus fallu chercher bien longtemps à vrai dire, puisqu'elle se trouve à Las Vegas, la ville de tous les pêchés. Pouvait-il en être autrement, en cette édition 2023 d'Halloween ?