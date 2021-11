Consécration pour le Futuroscope, qui remporte un prix international de prestige pour son dernier spectacle

Le show de 25 minutes, qui aura nécessité un an et demi de développement, est caractérisé par une nouvelle innovation technique, l'Iris. Ce prototype multimédia hybride, constitué de 8 jets d'eau mobiles et de 5 grandes flammes positionnées à l'extrémité d'un bras motorisé de 7 mètres de hauteur, peut aussi bien s'articuler à l'horizontale qu'à la verticale, selon le sens de la narration. Il couvre 300 m² de surface de projection vidéo et d'effets laser. Une autre structure, le « Vortex », généreux de 28 tonnes d'inox et d'aluminium, embarque pas moins de 157 facettes qui représentent une surface de projection de 270 m². Les images sont traitées en 3D pour une meilleure projection vidéo.