CES 2024 : c'est quoi cette manette de jeux vidéo signée... Samsung ?

Dans la lignée de la dématérialisation des contenus, les Smart TV et moniteurs Samsung offrent un nouvel accès aux jeux vidéo, via la magie du streaming. Avec le Gaming Hub (comme c'était le cas pour feu Stadia), plus besoin de console de jeux, de télécharger ou d’installer des jeux pour jouer sur TV. Disponible sur tous les téléviseurs de la gamme 2022 (et au-delà), le Gaming Hub est accessible depuis le menu de navigation de Samsung.