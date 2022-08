Après GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et Stadia, un "petit nouveau" arrive sur les TV Samsung

Le 30 juin dernier, Samsung déployait son Gaming Hub sur ses téléviseurs sortis en 2022. Cet espace dédié aux jeux vidéo permet d'accéder à différents catalogues qui renferment des titres jouables via le Cloud gaming. Ainsi, de prestigieuses applications comme celle de Xbox mais aussi Stadia et GeForce Now sont actuellement disponibles. Un petit nouveau suit le mouvement dès aujourd'hui…