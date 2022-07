PlayStation dévoile la manette Backbone One officielle pour jouer sur iPhone

En plus de la manette, il va falloir obligatoirement passer par l'application PS Remote Play pour pouvoir jouer aux catalogues PS4 et PS5. Cette app mobile nécessite une connexion d'au moins 5 Mb/s et une console PlayStation à proximité. En effet, il ne s'agit que d'une lecture à distance et non d'un service Cloud gaming à proprement parler. Il est donc inutile de s'attendre à jouer en déplacement avec cette Backbone One - PlayStation Edition.

La manette coûtera tout de même 119,99 euros.