CES 2024 : il est désormais possible de contrôler son iPhone avec sa langue et c’est plus utile que vous ne le pensez

Corentin Béchade Le Mouthpad, une souris à placer sur son palais © Augmental Au CES, certaines innovations peuvent paraître surprenantes, mais sont en fait bien plus intéressantes qu’on ne peut le croire. C’est le cas du Mouthpad, un pavé tactile à installer… dans sa bouche. Et son on utilisait notre langue plutôt que nos doigts pour contrôler nos smartphones ? L’idée peut paraître saugrenue, mais c’est sans doute ce qui a traversé l’esprit de Augmental, une startup américaine qui commercialise le « MouthPad ». Jeu de mots anglophone par rapport au terme « mousepad » (« tapis de souris » en français), le Mouthpad est un accessoire futuriste plus malin qu'on ne peut le croire. Un accessoire d’accessibilité avant tout Concrètement, ce gadget prend la forme d’un appareil dentaire sur lequel est placé un pavé tactile au niveau du palais. Une fois connecté à son iPhone, son ordinateur ou n’importe quel appareil, il devient possible de contrôler une souris avec des mouvements de langues. Un appui sur le palais équivaut à un clic gauche, un appui suivi d’un mouvement à déplacer une icône et avaler sa salive permet de faire un clic droit. Des actions plus avancées à base de mouvements de la mâchoire sont aussi prévues. Du côté de l’ordinateur ou du téléphone, l’accessoire est reconnu comme une souris Bluetooth tout ce qu’il y a de plus classique ou comme un appareil AssistiveTouch sur les appareils Apple. La batterie du Mouthpad © Augmental Si Augmental présente son Mouthpad comme une « technologie pour humain augmentée » sur son site, le gadget est surtout un outil intéressant pour les personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques. Véritable outil d’accessibilité, le Mouthpad pourrait bien s’avérer pratique pour contrôler ses appareils électroniques sans avoir besoin de ses membres supérieurs. L’accessoire s’inscrit dans la droite lignée d’outils similaires de contrôles numériques par mouvement des yeux ou par expressions faciales. Appareil dentaire connecté et sur mesure D’après l’entreprise, le Mouthpad n’empêche pas de parler (même s’il peut provoquer un certain schlintement au début), mais il est par contre nécessaire de l’enlever lorsque vous mangez. L’occasion, selon Augmental, de recharger la minuscule batterie qui se trouve à côté des gencives. La commercialisation de l’appareil n’a pas encore de date fixe, si ce n’est qu’il est attendu dans le cours de l’année. Sans surprise, chaque appareil sera fait sur mesure en impression 3D grâce à un scan dentaire. Malheureusement, aucun prix n’a encore été annoncé et une disponibilité à l’international semble encore lointaine, vu les contraintes techniques auxquelles doivent traditionnellement se plier les appareils de santé comme celui-ci. Espérons au moins que le Mouthpad puisse inspirer d’autres fabricants d’accessoires et sensibiliser aux différents besoins d’accessibilité numérique. Source : Engadget A découvrir en vidéo