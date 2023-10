Ouvrir ses applications mobiles avec les yeux ? Cette technologie d'Honor venue tout droit du futur

À l'issue de notre test, force est de constater que le Magic5 Pro d'Honor a tout d'un flagship. Ses performances sont excellentes, tout comme son écran. Il dispose d'une bonne autonomie et d'une charge rapide fort correcte. De plus, Honor a bien progressé en matière d'imagerie. L'appareil photo tient largement ses promesses, même si l'IA se fait parfois piéger sur la création de flou d'arrière-plan. La vidéo est quant à elle de très bonne tenue.

Nous disions plus haut qu'il avait tout d'un flagship. C'est vrai, y compris pour le prix. Certes, il dispose de 512 Go de stockage et de 12 Go de RAM, mais nous persistons à penser que payer 1 200 euros pour un smartphone est déraisonnable. À moins qu'il ne vous reste un rein à vendre ?