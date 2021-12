Huawei : des lunettes intelligentes, avec conduction osseuse et verres interchangeables à venir

La présentation la plus insolite demeure toutefois celle des lunettes connectées de Huawei, que le constructeur a donc dévoilées un peu plus en détails au travers d'un clip partagé récemment. On y découvre des lunettes nettement moins ambitieuses que celles attendues chez Apple : pas de réalité augmentée ici, elles sont avant tout conçues pour servir d'écouteurs.