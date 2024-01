CES 2024 : L’Asus ZenScreen Fold pourrait enfin rendre les écrans pliables pertinents

Le ZenScreen Fold est loin d’être le premier écran portable d’Asus. En 2023, l’entreprise taïwanaise avait déjà présenté le ZenScreen Oled, mais ce nouveau modèle a pour lui l’avantage de la portabilité. Plié en deux, le ZenScreen Fold n’est pas plus encombrant qu’un petit écran de 12 pouces (soit un format plus petit que la plupart des PC portables). Et avec 1,17 kg sur la balance et moins de 2 cm d’épaisseur, il ne se fera pas exactement discret dans votre sac, mais se glissera sans problème à côté de votre machine de travail.