CES 2024 : et si la solution pour arrêter de ronfler était votre futur oreiller ?

Selon le professeur Richard J. Schwab de l'université de Pennsylvanie, environ 57% des hommes et 40% des femmes seraient concernés par le ronflement et, mauvaise nouvelle, il a tendance à se faire de plus en plus présent (et bruyant) en vieillissant. Au quotidien, le ronflement peut avoir des conséquences sociales très importantes, et constitue fréquemment une source de stress entre le ronfleur et celui ou celle qui partage son lit.