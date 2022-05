Android pourra bientôt vous dire si vous avez toussé ou ronflé pendant la nuit

Selon les propos mêmes de Google, « l’équipe de détection de la santé travaille activement pour apporter une suite avancée de capacités de détection et d'algorithmes aux appareils Android, dans le but de fournir aux utilisateurs un aperçu significatif de leur sommeil ». Pour ce faire, le microphone de votre appareil et la technologie Motion Sense seraient sollicités afin de pouvoir mesurer votre respiration et de capter les sons émis durant la nuit, dont la toux et les ronflements.