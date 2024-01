CES 2024 : mui dévoile le Board 2nd Generation, un morceau de bois connecté

La grande nouveauté du mui Board 2nd Generation comparé au premier modèle est sans nul doute la compatibilité avec la norme Matter. Pensée pour faire fonctionner le maximum d'objets connectés entre eux, tant qu'ils sont compatibles avec la norme, Matter est intégrée dans de plus en plus d'appareils de marques différentes : Nest, Tapo, Apple, Samsung, TP-Link et bien d'autres jouent le jeu de l'ouverture. Bien qu'il soit encore difficile de savoir exactement comment Matter influera sur le fonctionnement du mui Board 2, nul doute que cette nouveauté sera très utile sur le long terme pour les personnes l'ayant installé chez eux. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la norme Matter semble connaître un réel succès à travers le marché de la domotique, là où d'autres ont rapidement échoué.

Du côté de la disponibilité, il est important de noter que mui annonce une expédition fin 2024 au minimum avec un tarif fixé à 799 $. La raison d'une mise en vente aussi tardive est simple : le produit existe et est fonctionnel, mais a besoin de réussir sa campagne Kickstarter pour se lancer officiellement sur le marché. Durant celle-ci, il vous est possible de pré-commander le produit à 499 $, sous forme évidemment d'une participation au financement. Celle-ci est ouverte depuis le 8 janvier 2023 et a déjà engrangé plus de 63 000 € à l'heure où nous écrivons ces lignes.