4K et 32:9, cet écran ultra-large de seulement 14" voudrait bien vous accompagner en voyage

Lukos est en revanche plus clair sur les options de connectivité d'un écran qui se veut aussi ouvert que possible. Il est ainsi question d'intégrer un DisplayPort 1.2, deux DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0B, un HDMI 1.4 et un USB-C. De fait, quantité d'appareils, ordinateurs, consoles et tablettes pourront être associés à ce moniteur.