Double-écran 24 pouces refermable, tactile en option : comment Mobile Pixels Inc veut révolutionner votre bureau

Déclinée en deux versions, Geminos et Geminos X, cette série d'écrans PC de bureau a été récemment lancée par Mobile Pixels Inc via une campagne Kickstarter. La société s'était engagée sur un objectif de 25 000 dollars, qui a été rempli en seulement 36 minutes. Le financement participatif s'assoit actuellement sur la somme colossale de 1,6 million de dollars grâce à 2 429 contributeurs, avec encore 18 jours avant la clôture.

Si le projet atteint 1,75 million de dollars de participation (ce qui risque très certainement d'arriver), Mobile Pixels Inc ajoutera, contre 50 dollars de supplément, une option tactile pour le modèle Geminos X.

Concrètement, que se cache-t-il derrière ce projet au succès aussi colossal ? Il s'agit de deux écrans superposés et refermables, assujettis à une base dotée d'un pied qui offre une excellente ergonomie. À tel point que Mobile Pixels Inc promet que son nouveau projet va « soulager votre cou et votre espace de travail ».