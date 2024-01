CES 2024 : Hyundai annonce l'arrivée de ses voitures volantes dès 2028

Côté puissance et vitesse, la Hyundai S-A2 sera capable de voyager à 120 miles par heure (soit environ 190 km/h). Il pourra atteindre une hauteur de 1500 pieds (à peu près 450 mètres) et pourra effectuer des trajets courts pour le moment (40 miles au maximum, soit 65 km), à cause d'une batterie relativement limitée. On comprend ainsi le partenariat avec Uber : l'idée sera ici évidemment d'offrir de courts et rapides trajets évitant évidemment tout trafic routier.