CES 2024 : Amazfit présente sa bague connectée dédiée aux activités sportives

Faire de l'ombre aux grands du marché durant le CES 2024, c'est sans nul doute le but d'Amazfit avec son anneau connecté, le Helio Ring. Non pas que la marque pense être plus puissante que les mastodontes, mais force est de constater que le marché des bagues connectées n'est pas encore des plus matures. Souvent dédiées au suivi du sommeil, elles sont bien souvent de simples gadgets ; à l'instar des bracelets et montres connectées il y a quelques années.

C'est dans un objectif de proposer un produit complet avec un réel intérêt qu'Amazfit a créé sa première bague connectée. Vous vous en doutez peut-être si vous connaissez déjà la marque, mais le Helio Ring est dédié aux activités sportives. Le programme : de la surveillance, de l'analyse, de l'orientation et de la récupération.

Entre autre, l'anneau sera en capacité de prédire vos performances sur votre prochaine course de 3, 5 ou 10km en analysant vos anciens enregistrements. Toutes vos données seront d'ailleurs utilisables sur des applications tierces, comme Google Fit, Apple Health, Strava, adidas Running, komoot ou encore Relive. Pour finir, l'application Zepp utilisée pour consulter vos données propose un abonnement permettant de discuter avec une IA à propos de vos activités ; une sorte de coach personnel.