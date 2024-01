CES 2024 : Sans faire concurrence à Apple, les lunettes d'Asus veulent remplacer vos écrans

Le principe même de ces lunettes connectées n'est pas tellement semblable au Vision Pro d'Apple. Pas question ici de les utiliser seules, les Asus AirVision M1 ne sont pas indépendantes et doivent être connectées en USB-C à un ordinateur, un smartphone ou une console de jeux compatible, comme la ROG Ally pour ne citer qu'elle. Une fois la monture connectée, il est possible d'afficher dans votre champ de vision autant d'écrans virtuels que le permet votre appareil, dans des formats divers (16:9, 21:9 et 32:9) en orientation paysage ou portrait.

En plus d'utiliser votre clavier et souris (ou tout autre dispositif selon l'appareil connecté) pour naviguer dans l'interface, la monture embarque un pavé tactile sur la branche gauche, permettant de régler la luminosité et de gérer les différents écrans affichés. Pour finir, le produit dispose de ses propres microphones et hauts-parleurs à réduction de bruit.

En clair, les lunettes d'Asus veulent très clairement supplanter vos setup double ou triple écrans, en vous permettant d'aller même encore plus loin sans vous préoccuper de l'espace potentiellement occupé par autant de moniteurs.

Forcément, le problème avec ce type de lunettes connectées, c'est la monture. Si elles ne plairont certainement pas à tout le monde, elles ont aussi le désavantage de ne pas être très ergonomiques et pourraient devenir inconfortables en cas de port prolongé. Les Asus AirVision M1 doivent pour l'instant être perçues comme un produit devant être utilisé ponctuellement durant quelques heures, comme un écran d'ordinateur, non pas comme un compagnon de vie qui pourrait se faire oublier sur votre nez.