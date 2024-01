CES 2024 : Intel présente ses Arrow Lake/Lunar Lake et confirme leur venue en 2024

Arrow Lake est attendue avant la fin de cette année et tout porte à croire que la micro-architecture pourrait débouler au cours de l'été alors que la fin 2024 serait occupée par Lunar Lake d'un côté et Panther Lake de l'autre. Pour cette dernière, on reste très largement dans le flou, en revanche, Lunar Lake était aussi à l'honneur au CES.

Lunar Lake n'est pas conçue pour le monde du desktop, mais les premiers modèles de laptops ainsi équipés sont bien prévus pour la fin 2024. Il serait ici question de faire évoluer le design Meteor Lake pour intégrer des cœurs Skymont en E-Core, une solution NPU plus rapide et, surtout, une nouvelle iGPU grâce à l'intégration de l'architecture Battlemage, Xe2-LPG.