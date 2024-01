CES 2024 : les premiers NUC signés ASUS ROG depuis le rachat à Intel seront présentés

Il est bien trop tôt pour avancer la moindre certitude, mais la machine semble plus fine et plus plate. Le Serpent Canyon intégrait un CPU et un GPU conçus pour le monde du mobile. Il serait logique de retrouver des composants assez similaire dans l'ASUS ROG NUC.

Un pied de nez à l'histoire serait qu'ASUS conçoive un jour un NUC à base de composants AMD, mais nous n'en sommes pas là. En attendant, la marque nous donne rendez-vous lundi 8 janvier à 18h heure de Paris, elle tiendra sa conférence CES 2024.