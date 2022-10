Ils existent ! Les NUC 12 Serpent Canyon enfin en stock en Europe

Ce nouveau NUC a pour particularité d'embarquer, pour la première fois dans ce format, une carte graphique dédiée Intel Arc A770M. Couplée à un processeur Alder Lake 45 W (le Core i7-12700H en l'occurrence), cette puce GPU mobile est armée de 32 cœurs Xe cadencés à 1,65 GHz et de 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Sur le NUC 12 Serpent Lake, cette dernière sera en mesure de gérer jusqu'à quatre écrans par l'intermédiaire de la sortie HDMI 2.1 du mini-PC, mais aussi via ses deux DisplayPort 2.0 et les deux ports Thunderbolt 4 (dont un est installé en façade). À ces différents ports s'ajoutent une prise Ethernet 2.5GB, six entrées USB 3.2 Gen2 Type-A, un lecteur de cartes SD (UHS-II), une sortie optique et une prise Jack 3,5 mm.