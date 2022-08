Intel : quelles cartes graphiques pour les futurs NUC 12 "Serpent Canyon" ?

Comme le précise WCCFTech, le retard pris par Intel sur la commercialisation à grande échelle de ses nouveaux GPU Arc pourrait avoir un impact sur le lancement de ses prochains NUC. S'ils sont listés dès à présent, on ignore encore quel sera leur créneau de sortie.

Pour l'instant, deux machines semblent quoi qu'il en soit se dessiner, avec d'une part un NUC X15 « Alder County » embarquant un Core i7-12700H couplé à une carte graphique dédiée Arc A730M ou A550M. Des versions i5 semblent aussi au menu, avec le Core i5-12500H évoqué sur certains documents en fuite. Le NUC 12 Extreme « Serpent Lake », d'autre part, combinerait de son côté un Core i7-12700H, 16 Go de RAM et jusqu'à une Arc A770M… le tout dans un boîtier de 2,5 litres seulement. Bien entendu, l'appareil sera disponible en version barebone ou en version configurée (avec de la mémoire vive en DDR5 et un SSD).