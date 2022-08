Intel présente ses nouveaux NUC Pro "Wall Street Canyon"

Chez Simply NUC, le NUC 12 Pro se décline en version i5-1240P et i7-1260P. Dans les deux cas, ces puces Alder Lake 28 W sont couplées à 4 Go de DDR4 seulement et 256 Go de SSD M.2. Le revendeur évoque toutefois l'arrivée prochaine de plus d'options. Dans tous les cas, sur le plan GPU, il faudra se contenter de la solution Iris Xe intégrée aux processeurs d'Intel.

Le site spécialisé FanlessTech nous détaille pour sa part l'ensemble de la fiche technique des NUC 12 Pro, avec plus de détails. On y trouve ainsi :