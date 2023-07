Les NUC Intel deviennent la responsabilité d'ASUS. Ça veut dire quoi ?

Sur le moment, à Clubic, nous nous sommes demandé ce que pouvait cacher cette annonce et si cela ne s'inscrivait pas « dans une vente à un partenaire potentiellement intéressé ». Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour avoir la confirmation qu'Intel travaillait sans doute déjà avec ASUS pour ce qui ressemble beaucoup à un passage de témoin. Pas plus tard qu'hier, Intel a publié un communiqué afin de clarifier les choses et de présenter la reprise des NUC par ASUS.