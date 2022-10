Intel montre son nouveau NUC 13 Extreme... encore plus gros que son prédécesseur

Nous avons pris connaissance du lancement du prochain NUC 13 Extreme d'Intel (nom de code : Raptor Canyon) en juillet 2022, et quelques éléments ont aussi fuité en août. Mais nous en savons désormais davantage après la présentation d'Intel lors de la TwitchCon Day 3.

Le nouveau Raptor Canyon est indéniablement plus grand que son prédécesseur : 13,9 litres, contre 8 pour NUC 12 Extreme. Cette nouvelle version s'éloigne de l'idée que l'on peut se faire d'un NUC (Next Unit of Computing).

En vérité, le nouvel appareil d'Intel se rapproche de plus en plus d'un mini-PC plutôt que d'un NUC traditionnel, connu pour être pratique, puissant tout en étant compact. Cela donne l'impression qu'Intel fait son entrée sur le marché du PC classique.