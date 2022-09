Intel Raptor Lake : quelques diapositives clés de la présentation ont fuité

Aucun changement bien sûr dans les lignes dépendant directement du processeur inséré et pratiquement aucun changement non plus en ce qui concerne la gestion de l'USB : on note simplement la prise en charge d'un port USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) supplémentaire. Notez que seul ce Z790 devrait être présenté lors de l'Intel Innovation. Le B760, chipset milieu de gamme, est prévu plus tard dans l'année.