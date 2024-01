CES 2024 : les toilettes à commande vocale, le nouveau must have de la maison connectée ?

La maison d'aujourd'hui est de plus en plus connectée. Prises, ampoules, appareils électroménagers et autres gadgets contrôlables via une appli ou des commandes vocales occupent de plus en plus notre espace de vie, et ce phénomène est appelé à s'accélérer.

En effet, de plus en plus de fabricants permettent de piloter leurs produits via Google Home ou Amazon Alexa, et même nos trônes préférés ne semblent pas pouvoir échapper à cette tendance.