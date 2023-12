Maison connectée : IKEA accélère avec trois nouveaux capteurs à prix serrés

« Nos recherches démontrent que les gens donnent la priorité au confort et à la sécurité dans leur maison. Tout le monde veut se sentir en sécurité chez soi et nous sommes ravis d'entrer dans un nouveau domaine de produits intelligents qui permettent non seulement d'améliorer la vie à la maison, mais aussi de la rendre plus sûre », commente Stjepan Begic, Product Design Developer chez IKEA.