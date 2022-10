Maison intelligente : pourquoi le nouveau hub IKEA coûte-t-il deux fois plus cher ?

Pour expliquer cette multiplication par deux du prix de vente, nos confrères de The Verge ont pu s'entretenir avec Rebecca Töreman, responsable business chez IKEA. Cette dernière indique que l'appareil sera plus cher « parce qu'il a aussi plus de capacités et plus de fonctionnalités ».

En effet, Dirigera sera à la fois compatible avec les protocoles Zigbee et Thread. Ce dernier lui permettra de devenir un hub pour tous les produits compatibles avec cette technologie. Dirigera intégrera aussi une connectivité Wi-Fi pour contrôler vos différents appareils dans la maison et proposera enfin un port Ethernet ainsi qu'un port USB-C.

Dernier ajout, et pas des moindres : ce nouveau hub IKEA sera compatible Matter et pourra commander tous vos objets connectés, et pas seulement ceux proposés par IKEA. Le nouveau standard domotique, qui permet d'utiliser n'importe quel appareil compatible, peu importe la plateforme domotique (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa…), sera intégré et fonctionnel dès la mise en vente pour accompagner le lancement officiel du protocole après plusieurs mois de retard.

IKEA prévoit également une nouvelle application mobile afin d'appairer et de paramétrer le Dirigera. Elle devrait être disponible parallèlement au lancement du hub domotique, prévu d'ici au mois de novembre prochain.