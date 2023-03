Cette nouvelle enceinte Bluetooth étanche signée IKEA vise 80 heures d'autonomie et un tout petit prix

Recouverte de silicone, l'enceinte est équipée d'un petit cordon permettant de l'accrocher dans la douche, par exemple, mais également de la transporter facilement. L'appareil sera disponible en trois coloris, rouge, jaune et noir, et commercialisé pour la modique somme de 13 euros. IKEA conseille d'ailleurs d'acheter deux modèles afin de les coupler et d'obtenir un son de meilleure qualité.