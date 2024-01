CES 2024 : L'Oréal veut révolutionner le sèche-cheveux en utilisant le rayonnement infrarouge

« Il s'inspire de la façon dont l'environnement sèche la pluie. Lorsqu'il pleut, le lendemain, il y a du vent, du soleil, et c'est la combinaison du vent et du soleil qui est la plus efficace pour sécher la pluie », précise Guive Balooch, vice-président mondial de l'incubateur technologique de L'Oréal. Après l'avoir testé sur plus de 500 personnes aux types de cheveux différents, l'entreprise assure que son sèche-cheveux offre jusqu’à 33 % d’hydratation en réduisant de 31 % la consommation d'énergie.