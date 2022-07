Test Corsair K70 Pro Mini Wireless : l'un des meilleurs claviers "60%"

9

Tout au long de notre article, nous n’avons jamais parlé tarification. Pourtant, à l’heure de conclure, impossible de passer sous silence la « douloureuse » qui aura rarement aussi bien porté son nom : à près de 190 euros, ce K70 Pro n’a plus rien de mini et, forcément, il fera douter plus d’un amateur. Comme à son habitude sur ses modèles haut de gamme, Corsair n’y va pas avec le dos de la cuillère, mais comme à son habitude également, il a des arguments pour nous convaincre.

D’abord, pour un modèle 60%, le K70 Pro Mini Wireless est exceptionnellement bien pensé. Il est compact et ne gaspille aucun centimètre carré. Il est léger et surtout parfaitement équilibré. Enfin, il ne sacrifie aucune technologie majeure sur l’autel de la compacité. Bien sûr, il n’est pas question de retrouver de molette multifonctions ou de port USB pass-through, mais la triple connectique vaut son pesant de cacahouètes, la technologie Axon pourra tenter certains joueurs et le rétroéclairage est un modèle du genre.

Enfin, Corsair intègre 8 Mo de mémoire pour le stockage de nombreux profils, autorise l’enregistrement de macros sans même disposer du logiciel iCUE et assure une autonomie plus que satisfaisante. Le choix des contacteurs Cherry MX Red est un tout petit peu plus discutable dans la mesure où du low profile aurait sans doute élargi l’audience d’un modèle qui nécessite un petit temps d’adaptation, mais constitue malgré tout un modèle du genre.