Metro Exodus sera une exclusivité Epic Games Store pendant un an

La pression monte chez Steam



Le message d'excuses publié par Steam sur la page du jeu. © Steam

Deep Silver, l'éditeur dea fait savoir que toutes les précommandes Steam seront malgré tout honorées.Pour justifier ce revirement, à deux grosses semaines de la sortie de Metro Exodus, Deep Silver évoque "" dans un communiqué parvenu à la presse hier en fin de journée. Rappelons en effet que le magasin de téléchargement d'Epic Games ne s'accorde que 12% des recettes des ventes , contre 30% pour Steam.Des conditions généreuses, qui permettent à Deep Silver. Un appel du pied un peu forcé, qui semble d'ailleurs réservé aux joueurs outre-Atlantique : en France, le FPS post-apocalyptique conserve son étiquette à 59,99€.Précisons néanmoins que l'accord d'exclusivité liant Deep Silver à Epic Games est fixé à une année. Par conséquent,Si la fiche dédiée à Metro Exodus est toujours en ligne sur la plate-forme de Valve, c'est un message cinglant de la part de Steam qui s'affiche en lieu et place de l'invitation à la précommande.. Regrette la plate-forme avant de s'excuser pour Deep Silver.Il faut dire que le revers est violent pour Steam qui, nous rappelle Gamekult , comptait particulièrement sur le FPS de 4A Games pour bien démarrer l'année. En effet celui-ci s'affichait encore hier en tête des ventes et des précommandes, devant Resident Evil 2 Quelques semaines après qu'Ubisoft ait pris la décision de réserver l'exclusivité de The Division 2 a l'Epic Games Store , il faut s'attendre à une année extrêmement compliquée pour ce géant dont les pieds pourraient bien se changer en argile.