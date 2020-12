Fortnite passe en mode 120 FPS sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S

Un peu plus tôt dans la journée, Epic Games annonçait une nouvelle mise à jour également pour la version PC de Fortnite.

Une mise à jour qui apporte un mode « Performance », activable directement dans les options et qui propose de troquer la qualité visuelle du jeu pour une utilisation réduite de la mémoire et une charge plus légère sur le processeur et la carte graphique.



Au passage, le fait de décocher « textures haute qualité » permet également à Fortnite d'afficher « seulement » 17 Go sur l'espace de stockage, contre plus de 30 Go en temps normal.