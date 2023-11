Pour Apple, Android est « un dispositif de pistage géant »

Si l’attaque est honnête, après tout Google et les autres grandes entreprises de la Silicon Valley ont un historique compliqué avec la protection des données personnelles (comme le rappelle la longue section dédiée aux polémiques autour de la vie privée sur Wikipédia), Apple s’arroge le beau rôle ici. Et s’il est vrai que le fabricant d’iPhone fait moins commerce des données personnelles, l’entreprise n’est pas exempte de polémique à ce sujet non plus, comme une récente condamnation de la CNIL le rappelle. En 2016, des échanges entre Google et Apple révèlent aussi que le fabricant d’iPhone avait essayé de récupérer les données utilisateurs récoltées par Google sur les iPhone.