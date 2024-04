Apple va rendre plus facile d'effectuer des paiements en dehors de l'App Store pour les plateformes de streaming musical

On le sait, l'App Store a durant ces dernières années été l'objet de nombreuses critiques de la part des développeurs d'application, et notamment du fait de la volonté d'Apple d'éviter le plus possible les paiements en dehors du magasin d'application, au sein duquel le géant américain prend une commission pouvant aller jusqu'à 30%. Parmi les plus grands critiques de cette situation, on retrouvait le leader mondial du streaming musical, Spotify. L'entreprise suédoise, qui a toujours attaqué Apple sur ce point, va pouvoir se réjouir. Elle a, en effet, partiellement obtenu gain de cause.