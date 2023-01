Spotify en rajoute une couche et appelle l'UE à vite agir contre Apple

Le document poursuit : « Apple a défié tous les efforts des tribunaux et des régulateurs pour remédier à ces pratiques injustes, et continue de le faire.

Alors qu'Apple continue de récolter injustement ses gains, le préjudice causé aux développeurs et, plus encore, aux consommateurs est incommensurable. »

Les sociétés et organisations (Basecamp, Deezer, Proton, Schibsted, Spotify, European Publishers Council, France Digitale, News Media Europe) à l'origine de cette initiative exhortent la Commission européenne à agir vite contre la firme de Cupertino et demandent un renforcement du règlement sur les marchés numériques (DMA).

En guerre contre Apple depuis des années, notamment pour la commission de 30 % que s'adjuge le groupe sur les achats, microtransactions et abonnements souscrits depuis l'App Store, Spotify s'est trouvé des alliés. La plateforme de streaming musical espère ainsi pousser l'UE à accélérer les procédures en alertant l'opinion publique. Nous attendons désormais la réponse de la Commission.