Apple veut toucher ses 30% sur les transferts de NFT sur l'app de Coinbase sauf que...

Vit-on une nouvelle séquence d'attaques contre l'App Store, et les 30% de commission que prend la firme à la pomme croquée sur les paiements exécutés sur les applications iOS ? On se souvient de la bataille qui l'avait opposé à Epic Games, et qui avait entrainé de nombreuses polémiques. Depuis le feu semble reprendre, avec Elon Musk qui avait à nouveau critiqué cette « taxe secrète » en début de semaine.



Et la controverse risque de ressurgir avec une annonce qui émane cette fois de Coinbase. En effet, la plateforme d'échange de cryptomonnaies explique que la possibilité d'envoyer des NFT à partir de son wallet maison a été suspendue par Apple. Et pour une raison assez claire.



Apple veut dorénavant que sa taxe de 30% s'applique sur chacun des transferts de NFT, qui demandent des frais de gaz. Pour rappel, ces frais correspondent à la commission payée par l'envoyeur pour payer le mineur qui valide la transaction.